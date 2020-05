Sport Kort: Enkele NBA-teams weer in training

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Basketbal: NBA pakt training langzaam weer op

07.34 uur: Enkele Amerikaanse basketbalclubs uit de NBA openen vrijdag de deuren van hun trainingscomplex. De spelers die dat willen, kunnen onder strenge voorwaarden weer voorzichtig gaan trainen. Volgens Amerikaanse media gaan Portland Trail Blazers, Denver Nuggets, Houston Rockets en Cleveland Cavaliers direct gebruikmaken van de mogelijkheid om vrijdag weer te starten.

De NBA ligt sinds 11 maart stil. De organisatie van de populairste basketbalcompetitie ter wereld besloot het seizoen direct te staken nadat een speler, Rudy Gobert van Utah Jazz, besmet was gebleken met het coronavirus. Het is onduidelijk wanneer het seizoen hervat kan worden.

De clubs die hun trainingscomplex weer openen, moeten zich houden aan heel wat voorwaarden. Zo moeten de basketballers mondkapjes dragen, coaches zijn niet welkom en alle gebruikte materialen moeten weer worden schoongemaakt. Slechts vier spelers mogen tegelijk het complex in.

Commissaris Adam Silver van de NBA praat de basketballers vrijdag bij over de plannen om de competitie weer langzaam op te starten. De spelers kunnen dan ook al hun vragen stellen over het hervatten van de trainingen.

De organisatie van de NFL, de American footballcompetitie, heeft ook protocollen en richtlijnen opgesteld voor de clubs. Het is de bedoeling dat de clubs uiterlijk 15 mei op hun trainingscomplex alle benodigde voorzorgsmaatregelen hebben genomen. Zodra in alle staten de clubs toestemming hebben om weer te gaan trainen, mogen de American footballers weer aan de slag. Het is de bedoeling dat ook zij mondkapjes dragen. Dagelijks wordt hun temperatuur gemeten.