Heerenveen houdt aansluiting met top-5 na zege bij Excelsior

Hoewel Excelsior en Heerenveen wat wilden laten zien na nederlagen vorige week tegen respectievelijk Go Ahead Eagles en FC Utrecht, was hier in de eerste helft weinig van te merken. Beide ploegen hadden moeite het spel te versnellen, grossierden in fouten en wisten keepers Stijn van Gassel en Andries Noppert nooit te testen.

Na rust had Heerenveen echter weinig tijd nodig om Van Gassel aan het werk te zetten. De doelman hield Tibor Halilovic en Van Ewijk nog van scoren af, maar was kansloos bij de tweede kans van Van Ewijk. De 22-jarige back controleerde een breedtepass van Pawel Bochniewicz, sneed naar binnen vanaf de vleugel en haalde tussen drie man hard uit, 0-1.

Heerenveen zag vervolgens een doelpunt van Bochniewicz afgekeurd worden, waarna ook een streep ging door een treffer van Excelsior-invaller Couhaib Driouech. Marouan Azarkan was namens de thuisploeg nog dicht bij de gelijkmaker, maar zijn inzet ging net naast het doel van Noppert.

Met de zege klimt Heerenveen naar de zevende plaats op de ranglijst, Excelsior blijft twaalfde.