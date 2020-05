KNVB-directeur Van der Zee heeft moeite met kabinetsbesluit

„Begrijp me niet verkeerd. Ik heb bewondering voor de manier waarop dit kabinet met de corona-uitbraak omgaat”, betoogt Van der Zee in zijn column op de website van de KNVB. „Daarom houden we ons vanaf het begin aan de richtlijnen, omdat gezondheid nou eenmaal het allerbelangrijkste is. Toch gaan de ontwikkelingen rondom het coronavirus razendsnel en gelukkig de goede kant op. Is het dan niet te voorbarig om je nu al op dat punt vast leggen? Helemaal nu er nog zoveel onduidelijkheid is over het vaccin.”

Volgens Van der Zee zijn de gevolgen voor het voetbal desastreus. „Los van de sfeer in het stadion en de spanning van de wedstrijddag die we missen, tast de beslissing om te wachten op een vaccin voordat er publiek wordt toegelaten bij een voetbalwedstrijd, de unieke Nederlandse sportinfrastructuur aan. Terwijl die van onschatbare waarde is voor de volksgezondheid en sociale betrokkenheid in dit land. Welke politicus is daar immuun voor?”

Van der Zee stipt in zijn column ook nog een aantal andere zaken aan waarover de KNVB in Den Haag opheldering probeert te krijgen. „Wanneer mogen de voetbalkantines weer open? Is dat vanaf 1 juni? Als cafés en restaurants hun eerste gasten (maximaal 30 personen) kunnen begroeten? Of een maand later, het moment waarop 100 mensen zijn toegelaten? Daarnaast willen we beter weten hoe het zit met de 110 miljoen euro toegezegde steun voor sportverenigingen. Krijgen ook de clubs met een eigen accommodatie compensatie? Wel zo fair. Zij worden niet minder geraakt door de coronacrisis.”

Minister Martin van Rijn (Medische Zorg en Sport) maakte op 1 mei de financiële steun aan de sportverenigingen bekend. Van het totaalbedrag is 20 miljoen euro bestemd voor sportclubs met een eigen accommodatie. Het leeuwendeel van het geld, 90 miljoen euro, is bedoeld om de huur kwijt te schelden over de periode 1 maart tot 1 juni.