Superieure Harrie Lavreysen wéér wereldkampioen sprint

Dat Lavreysen de finale zou winnen, was geen uitgemaakt zaak; hij leed tegen Paul in juli 2022 nog een zeldzame nederlaag. In een wedstrijd uit de Nations Cup in het Colombiaanse Cali won Paul in twee heats. Dat was een mentaal voordeel voor hem, maar Lavreysen was dit keer beter in vorm dan dertien maanden geleden.

Dat bewees hij direct in heat een. Op kenmerkende wijze viel hij met nog een ronde te gaan aan vanuit de rug van zijn tegenstander. Hoewel Paul goed weerstand bood, ging de sprintbom uit Luyksgestel hem in de laatste rechte lijn toch voorbij. Ruim anderhalf uur later was het tijd voor de tweede heat. Dit keer nam Lavreysen vanaf het begin de leiding en stond die niet meer af.

Lavreysen verloor in 2017 één keer een finale, maar werd de afgelopen vier jaar wereldkampioen. Tussendoor veroverde hij in Tokio ook nog de olympische titel op de sprint. Op dit WK is het al zijn tweede gouden medaille. Eerder won hij met de teamsprinters al een wereldtitel.

Pech voor Büchli

Op het onderdeel afvalkoers heeft Matthijs Büchli net geen medaille gepakt op het WK baanwielrennen in Glasgow. Hij viel twee keer en miste in de cruciale fase net de kracht om nog aan te zetten. Het goud was voor Ethan Vernon.

Bekijk ook: Teamsprinters kloppen Australië en pakken goud op WK

Al in de eerste ronde ging Büchli tegen de vlakte samen met een andere coureur. Gelukkig voor hem was de koers nog amper onderweg en besloot de wedstrijdleiding over te gaan tot een herstart.

Matthijs Büchli. Ⓒ ANP/HH

Bij de hervatting ging Büchli goed mee, terwijl er elke paar ronden een concurrent afviel. Zonder echt in de problemen te komen reed hij zich bij de beste tien. Toen sloeg het noodlot opnieuw toe en viel Büchli wederom met Vernon. Beiden kregen vijf ronden om weer aan te sluiten.

Voor Büchli was dat uiteindelijk net te veel van het goede. Hij werd vierde. Thuisrijder Vernon won uiteindelijk voor de Canadees Dylan Bibic en uittredend wereldkampioen Elia Viviani werd derde. De Brit werd dus wereldkampioen met val, dat lijkt tijdens dit super-WK in Glasgow haast een ongeschreven regel te zijn.

Van de Wouw

Hetty van de Wouw heeft de achtste finales bereikt van het sprinttoernooi. Van de Wouw versloeg in de eerste ronde de Japanse Fuko Umekawa. Steffie van der Peet redde het niet tegen de Colombiaanse Martha Bayona Pineda.

Van de Wouw greep zondag net naast de medailles op het onderdeel keirin. In de kwalificaties van het sprinttoernooi reed ze de twaalfde tijd. Vorig jaar was Van de Wouw nog de op twee na snelste vrouw in de kwalificatie en mocht ze de eerste ronde overslaan.

Het sprinttoernooi voor de vrouwen gaat dinsdag verder. Van de Wouw neemt het dan op tegen tweevoudig wereldkampioene sprint Emma Hinze uit Duitsland.

Baanrensters tiende op koppelkoers WK, val Van der Duin

Maike van der Duin en Marit Raaijmakers hebben op de WK baanwielrennen in Glasgow geen rol kunnen spelen in de strijd om de medailles op de koppelkoers. In de slotfase moest Raaijmakers zelfs alleen verder nadat Van der Duijn hard was gevallen. Ze verliet lopend de piste.

Nederland had met nog één sprint te gaan al geen kans meer op de winst met slechts 2 punten. Het goud was voor Groot-Brittannië. Neah Evans en Elinor Barker sprokkelden 28 punten bij elkaar. Daarmee hielden ze Australië (25) en Frankrijk (22) achter zich.

Op de koppelkoers, een wedstrijd over 120 ronden, wordt om de tien ronden gesprint om de punten. De laatste sprint levert dubbele punten op.