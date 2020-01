NAC na zege op PSV onderuit tegen Eagles

Drie dagen na de verrassende zege in het bekertoernooi op PSV (2-0) heeft NAC Breda in de Keuken Kampioen Divisie een nederlaag moeten incasseren. De ploeg van interim-trainer Willem Weijs ging met 1-0 onderuit bij Go Ahead Eagles. Jeroen Veldmate, de aanvoerder van de thuisclub, maakte een kwartier voor tijd uit een strafschop het doelpunt in de Adelaarshorst.

Go Ahead Eagles is nu al 22 officiële wedstrijden op rij ongeslagen. De ploeg van trainer Jack de Gier verloor in de eerste weken van het seizoen alleen van SC Cambuur (5-0) en FC Eindhoven (2-1). Go Ahead speelde ook al elf keer gelijk en staat daarom in de eerste divisie 'slechts' op de vijfde plaats, zeven punten achter koploper Cambuur.

NAC is met 38 punten, drie minder dan de Eagles, de nummer 6 van de ranglijst. De ploeg uit Breda was nog ongeslagen onder Weijs, de tijdelijke opvolger van Ruud Brood die op de laatste dag van 2019 werd ontslagen.