Koster loopt WK-limiet in Heusden-Zolder

Koster (27) liep op de 5000 meter een tijd van 15.17.20, waar 15.22.00 gevraagd wordt. De geboren Goudse stapte dit voorjaar na veertien jaar over van haar coach Bert Koster naar de Britse coach Robert Denmark en is sindsdien gaan trainen in het Engelse Loughborough. Met haar tijd komt Koster in de buurt van de olympische limiet (15.10.00) voor de Olympische Spelen in Tokio van 2020.

„Ik ben erg blij met deze limiet”, reageerde Koster na afloop. „Het waaide erg hard in Heusden vanavond, waardoor het een zware wedstrijd werd. Na 2,5 kilometer kwam ik alleen te lopen. Ik had liever ook de olympische limiet gelopen, maar ik denk dat de harde wind mij hier parten heeft gespeeld. Het is goed om weer eens een goede wedstrijd te lopen. Een paar weken terug liep ik in Hongarije al een goede 2000 meter en dat heeft mij veel zelfvertrouwen gegeven richting deze wedstrijd. Ik denk dat ik vóór de WK nog wel een keer een poging doe voor de olympische limiet op de 5000 meter. Ik ga nu eerst wat korter werk doen, want dat vind ik ook nog steeds erg leuk. Komend weekend loop ik de 1500 meter op de Nederlandse kampioenschappen in Den Haag, dan een 1500 meter in Madrid en dan moet ik even goed zoeken naar een snelle 5000 meter voor die limietpoging.”

Visser

Eerder op zaterdag voldeed Nadine Visser tijdens de Diamond Leaguewedstrijd in Londen aan de limiet op de 100 meter horden. De 24-jarige Europees indoorkampioene op de 60 meter horden kwam in de serie tot een tijd van 12.95 (+0,9 m/s wind), waar de Atletiekunie een tijd vraagt van 12.98s.

Haar coach Bart Bennema blikte tevreden terug: „Nadine komt vanuit een moeilijke periode van pijntjes en miste nog wat scherpte. Vorige week liep ze een trainingswedstrijd, nu pakt ze de limiet. Nadine is daar blij mee. Er is overigens nog genoeg werk te doen. Ze gaat vanaf nu iedere week wedstrijden lopen om stap voor stap sneller te lopen. Jammer trouwens dat ze hier in Londen de finale niet haalt, maar fijn dat ze de limiet nu op zak heeft.”

Samuel

Jamile Samuel (27) werd vijfde op de 200 meter in 22.94 (+1,1 m/s). Bennema: „Ook Jamile kende de afgelopen maand fysiek ongemak. Ze had veel last van haar achillespees en na de Diamond League-wedstrijd in Rabat (16 juni, red.) hebben we gas teruggenomen. Ze is pas de laatste twee weken weer gaan lopen. Vandaag zat ze hier voor het eerst weer in het startblok en trok ze ook voor de eerste keer weer haar spikes aan. Met Jamile gaan we nu verder doorbouwen richting topvorm.” Samuel kwalificeerde zich begin mei in Doha al voor de WK.

De Diamond League-wedstrijd van Londen beslaat twee dagen. Zondag start Dafne Schippers op de 100 meter, Sifan Hassan op de 5000 meter en het mannen estafetteteam op de 4x100 meter.