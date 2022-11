Premium Het beste van De Telegraaf

’Uitdagend’ WK voor Oranje-hockeyers: ’Het zal wel op zijn Indisch gaan’

Wat bondscoach Jeroen Delmee (tussen de spelers bij een eerder duel) betreft mag het WK in India morgen beginnen. Ⓒ ANP/HH

UTRECHT - Zijn selectie voor het WK (13-29 januari) kende niet of nauwelijks verrassingen. Maar welke omstandigheden de mannenbondscoach in India zal aantreffen, heeft veel weg van de ’Surprise Show’. Als je echter één iemand een plezier kunt doen met een trip naar Zuid-Azië, dan is het Jeroen Delmee (49) wel: „Wat mij betreft, beginnen we morgen.”