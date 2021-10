Vivianne Miedema en Lieke Martens kandidaat voor Gouden Bal

Sport

Gökhan Saki keert terug bij GLORY

Gökhan Saki maakt op 23 oktober in de Gelredome zijn rentree in de GLORY-ring. De 37-jarige Turkse Nederlander was de afgelopen jaren actief als MMA-vechter. The Rebel, geboren in Schiedam, kwam in 2015 voor het laatst in actie als kickbokser. Het is nog onduidelijk wie zijn tegenstander wordt.