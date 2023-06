Almere City krijgt een tweede serieuze kans op Eredivisie

Vijf jaar geleden was Almere City in Doetinchem slechts luttele centimeters van de Eredivisie verwijderd toen een bal net voor de lijn werd weggehaald. Nu wacht de club uit Flevoland in de eindstrijd nog een loodzware kluif. Zeker aan Emmen zal de moeizaam scorende ploeg van trainer Alex Pastoor een zware dobber hebben.

Tegen VVV was Almere City voortdurend aan de bal, kreeg het volop kansen, maar kreeg het de Limburgers voetballend niet op de knieën. De strafschoppenloterij bood uitkomst.

Pastoor had er alles aan gedaan om zijn ploeg met een goed gevoel aan het duel te laten beginnen. De tv-schermen in het stadion vertoonden beelden van de mooiste doelpunten van de afgelopen tijd. Het behalen van de derde periodetitel kwam voorbij tijdens het ontbijt dat de spelers op de club gezamenlijk nuttigen. En dat alles om het vertrouwen in een goede afloop te bevorderen.

(l-r) Nick Venema van VVV Venlo strijd om de bal met Alvaro Pena. Ⓒ ANP

De trainer van Almere City ging daar zelf in voorop. Dat zijn ploeg sinds 2006 geen competitiewedstrijd meer won van VVV temperde het geloof in een finaleplaats niet. Op de weg daarnaartoe schoof Pastoor zoals gebruikelijk met zijn opstelling. Deze keer was er wel een basisplek voor spits Jeredy Hilterman, die in de zomer de overstap had gemaakt van NAC. De topschutter mag thuis wel altijd beginnen. Ook Joey Jacobs begon aan de klus in het uitverkochte stadion. Almere City miste Manuel Rayo wegens een spierblessure. Danny Post zat een schorsing uit na zijn rode kaart in de wedstrijd van afgelopen dinsdag.

Venema en Braken

Almere City moest zich vooral wapenen tegen twee spelers van VVV met een verleden bij de club. De spitsen Rick Venema en Sven Braken, die na het seizoen naar het Belgische Deinze vertrekt, waren bij alle goals in de eerste ronde tegen Willem II betrokken. Pas bij de start van de play-offs posteerde Rick Kruijs het tweetal samen in zijn basisopstelling.

VVV reisde vol vertrouwen naar Almere. De meeste punten haalden de Limburgers in het reguliere seizoen op vreemde bodem. Er waren zelfs maar drie ploegen met een betere uit-balans.

Lance Duijvestijn van Almere dolgelukkkig met de 1-0. Ⓒ ANP

Energieke start

Aanvankelijk leek het erop dat VVV overlopen zou worden. Almere City begon heel energiek aan het duel. Gelegenheidslinksback Théo Barbet stond al snel oog-in-oog met VVV-doelman Ennio van der Gouw en mikte op het lichaam van de keeper. Twee keer lag een eigen speler in de weg. Een scrimmage leverde niets op. Hilterman kreeg de bal bij een vrije kopkans niet eens tussen de palen.

Almere City creëerde dus genoeg mogelijkheden, maar van de negentien pogingen waren er maar drie echt op het doel. Het was het scenario dat Pastoor al een beetje voorspelde. „Wij hebben veel kansen nodig. VVV heeft een paar afwerkers pur sang”, zei hij.

Soulyman Allouch van VVV Venlo viert de 1-1 met zijn teamgenoten en de supporters. Ⓒ ANP

Dat werd na rust bewaarheid, al zal niemand op Soulyman Allouch hebben gerekend. De invaller krulde de bal prachtig in de kruising en bracht VVV weer op gelijke hoogte. VVV had de thuisploeg zelf een handje geholpen bij de openingstreffer. Eerst leverde het de bal in na een inworp. De daaruit voortvloeiende voorzet werd door Janssen in de voeten van Lance Duijvestijn gewerkt. Dat Hilterman een kopkans na een fraaie aanval een kans op 2-0 liet liggen, paste geheel in het beeld van de wedstrijd.

Alvaro Pena (Links) vecht een kopduel uit met Daan Huisman. Ⓒ ANP

Penaltymissers

VVV liet dus weer eens zien dat het niet in de wedstrijd hoeft te zitten om toe te slaan. Na een gedwongen onderbreking wegens het gooien met een beker bier en met de 1-1 op het bord kon het ineens alle kanten op. Almere City was het meest bedrijvig, maar in de verlenging mocht VVV bij een counter drie keer aanleggen. Het leverde geen treffer op. Pas vanaf de stip verzekerde Almere City zich van de felbegeerde finaleplaats. Lance Duijvestijn en Alvaro Pena knalden raak. VVV miste vier strafschoppen.