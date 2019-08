VVV en Ajax spelen eerder na Europees succes

Op verzoek van Ajax is de aftrap nu om 18.30 uur in plaats van 19.45 uur. De Amsterdammers hebben zo iets meer tijd om zich voor te bereiden op de uitwedstrijd tegen APOEL Nicosia in de play-offs van de Champions League. Dat duel is aanstaande dinsdag.

De KNVB heeft met de eredivisieclubs afgesproken dat de competitieduels van de Europees spelende clubs kunnen worden verplaatst. Zo zijn ook al meerdere wedstrijden van PSV naar een andere datum of tijdstip gezet.

Ajax bereikte dinsdag de play-offs van de Champions League door PAOK Saloniki uit te schakelen.