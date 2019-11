Van den Brom blij voor Boadu en Stengs

„Daar krijg ik wel een glimlach van op mijn gezicht”, aldus de ex-trainer van AZ. „Ik geniet van die twee. Het zijn twee boefjes bij elkaar. En als Owen (Wijndal, red.) er ook nog bijkomt, dan zijn ’De Drie Musketiers’ compleet. Zo noemden we hen bij AZ”, aldus Van den Brom, die niet denkt dat de uitverkiezing te vroeg komt voor het AZ-tweetal. „Wat goed is, komt snel en dat laten zij zien. Zij zijn talentvol, hebben individuele kwaliteit, maar zijn ook mentaal sterk, want die jongens hebben al veel meegemaakt. Ze hebben terug moeten komen van vrij ernstige blessures. En dat heeft tijd nodig gehad.”

Van den Brom wacht zelf met FC Utrecht dit weekend een zwaar duel bij Ajax. „Ajax-uit is de moeilijkste, maar ook een heel mooie wedstrijd om te spelen”, aldus de trainer, die geen beroep kan doen op Adrian Dalmau en Issah Abass. „Tegen Ajax krijg je altijd kansen. Natuurlijk zijn ze heel goed aan de bal, maar ze geven ook altijd ruimte weg en nemen veel risico. Daar kunnen we dan misschien van profiteren, want ik vind dat wij goed zijn in de omschakeling naar balbezit.”

