KNVB laat onderzoek naar ’puur wangedrag’ bij ADO over aan aanklager

Kopieer naar clipboard

Direct na de laatste strafschop bestormden ADO-fans het veld. Ⓒ ANP/HH

De KNVB laat de onafhankelijke aanklager onderzoek doen naar de ongeregeldheden van zondag bij ADO Den Haag. De aanklager opent een vooronderzoek om een volledig beeld te krijgen van wat er voor, tijdens en na de wedstrijd tegen Excelsior is gebeurd in Den Haag. In en om het stadion liep het uit de hand nadat ADO via strafschoppen promotie naar de Eredivisie was misgelopen.