Ajax-directeur Sven Mislintat belooft meer inkomende transfers: ’Kan je zeker van zijn’

AMSTERDAM - Sven Mislintat, directeur voetbalzaken van Ajax, heeft fans van de Amsterdammers meer nieuwe spelers beloofd. „Ja, we kunnen iets verwachten in de komende weken. Als je jongens met kwaliteit kwijtraakt, dan is het zaak om de selectie te versterken. Dat doen we continu”, vertelde de Duitser op de open dag van de club.

Sven Mislintat Ⓒ ANP/HH