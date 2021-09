Dochter Pelé: ’Hij herstelt goed, dat beloof ik’

Dat heeft zijn dochter Kely Nascimento via Instagram gemeld. Eerder hadden Braziliaanse media gemeld dat de 80-jarige Braziliaan opnieuw was opgenomen op de afdeling intensieve zorg van een ziekenhuis in Sao Paulo.

„Hij herstelt goed en volgens verwachting. Dat beloof ik”, schreef Nascimento, die ook een foto van haar met haar vader plaatste. „Het normale herstelproces voor een man van zijn leeftijd na zo’n operatie is soms twee stappen vooruit en een stap terug.” Volgens de dochter van Pelé was het voetbalicoon donderdag moe en ging hij een stapje achteruit. „Vandaag heeft hij weer twee stappen vooruit gezet.”

Het ziekenhuis gaf geen informatie over de gezondheid van de drievoudig wereldkampioen. De oud-speler van Santos en New York Cosmos sukkelt al jaren met zijn gezondheid. Hij verschijnt nog maar zelden in het openbaar.