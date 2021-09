’Pelé opnieuw op intensive care in Brazilië’

Dat meldt het Engelse Sky News op basis van berichten uit Brazilië. De drievoudig wereldkampioen zou vanwege een verslechterde gezondheid opnieuw in het ziekenhuis liggen.

Eerder deze week meldde zijn dochter Kely nog via haar Instagram-account dat haar vader ’in goede stemming’ de intensive care had kunnen verlaten. „Hij zal binnen één of twee dagen naar een normale kamer verplaatst worden en dan huiswaarts gaan. Hij is sterk en met de steun en zorg van het briljante ziekenhuispersoneel en alle liefde, energie en licht die de wereld stuurt, zal hij hier doorheen komen”, schreef ze afgelopen dinsdag.

Pelé onderging twee weken geleden een operatie om een vermoedelijke tumor in de dikke darm te verwijderen. De tumor werd gevonden tijdens een routineonderzoek.