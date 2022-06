Verstappen opnieuw derde in Baku: ’Geen slechte dag’

Leclerc noteerde een tijd van 1.43,224. Hij was daarmee dik twee tienden van een seconde sneller dan Sergio Pérez. Verstappen was een tiende langzamer dan zijn Red Bull-teamgenoot. Zijn eerste, geplande snelle ronde moest hij afbreken nadat Pérez rechtdoor schoot. Vervolgens scherpte de Nederlander zijn tijd wel aan, maar waren zijn banden al niet meer in de opperbeste staat. „Ik was in beide trainingen een beetje ongelukkig, omdat ik mijn snelle ronde moest afbreken vanwege een gele vlag”, aldus Verstappen.

Ferrari reed de tweede training met een kleinere achtervleugel, die in de eerste sessie in Baku nog niet werd gebruikt. Dat zorgde voor een hogere snelheid op de rechte stukken. Verstappen kwam op het einde vrij laat naar buiten voor zijn longrun op de zachtste band, waardoor die racesimulatie slechts drie rondjes duurde.

„Over het algemeen zag het er redelijk uit. Ferrari lijkt weer snel over één ronde, in de longruns was het wat meer in evenwicht. Dat is positief. Daarnaast lijken we eindelijk, dat geldt voor iedereen, de banden snel aan de praat te krijgen op een stratencircuit. Het was geen slechte dag, we moeten bepaalde dingen nog wel wat finetunen.”

Leclerc rapporteerde tijdens de training nog een verlies van power, maar volgens zijn team kon hij gewoon doorrijden.