Boadu (18) eerste Oranje-international uit 21e eeuw

Boadu is door zijn invalbeurt de eerste Oranje-international die geboren is in de 21e eeuw. De AZ-aanvaller is de veertiende debutant onder bondscoach Ronald Koeman. Zijn ploeggenoot Calvin Stengs bij AZ debuteerde als basisspeler tegen Estland.

Hans Hateboer, Wout Weghorst, Guus Til, Justin Kluivert, Ruud Vormer, Frenkie de Jong, Denzel Dumfries, Steven Bergwijn, Arnaut Danjuma Groeneveld, Pablo Rosario, Javairô Dilrosun en Donyell Malen speelden ook hun eerste interland onder Koeman.