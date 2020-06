Kyrgios woedend op Zverev: ’Hoe egoïstisch kun je zijn?’

Onlangs was Zverev (23) een van de deelnemers aan de Adria Tour, het toernooi van Novak Djokovic dat uitliep op een fiasco. Meerdere tennissers, onder wie Djokovic, raakten besmet met het coronavirus en ook veel begeleiders liepen het virus op. Zverev testte negatief, net als onder anderen Dominic Thiem.

Nachtleven

Op beelden die uitlekten was te zien dat de spelers buiten de wedstrijden uitbundig feestvierden. Een week geleden bood Zverev zijn excuses aan en gaf hij te kennen dat hij de quarantainevoorschriften zou gaan volgen. Echter, dit weekend werd de Duitser opnieuw gespot in het nachtleven, ditmaal in Monte Carlo.

„Dus ik word wakker en ik zie over de hele wereld controversiële dingen gebeuren. Maar één ding dat me opviel was Sascha Zverev. Weer hij, kom op. Hoe egoïstisch kun je zijn?”, zei Kyrgios in een videoboodschap op Instagram.

Binnen zitten

„Sorry zeggen tegen het publiek en niet je verantwoordelijkheid nemen. Ga veertien dagen binnen zitten en neem je vriendin mee. Dit maakt me boos, de tenniswereld maakt me boos.”

Vorige week liet Kyrgios zich ook al in duidelijke taal uit over de Adria Tour. „Ik wens de spelers die het virus hebben het beste. Maar noem mijn acties niet meer onverantwoord of dom. Dit spant de kroon”, zei hij. Het is de bedoeling dat het internationale tenniscircuit voor mannen half augustus wordt hervat.