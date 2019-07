Achtste uitvaller in Tour de France

„Het is voor Jasper beter om nu te stoppen en zijn lichaam te laten herstellen”, zegt ploegleider Iñigo San Millán van UAE-Team Emirates voorafgaand aan de twaalfde etappe. „Hij zal in de toekomst op een nog hoger niveau terugkeren.”

Philipsen sprintte woensdag in Toulouse naar de zevende plaats. Een dag eerder was hij zesde geworden in de rit naar Albi. De Belg zette zijn beste prestatie neer in de zevende etappe, gewonnen door Dylan Groenewegen. Hij kwam toen als vijfde over de finish. Philipsen nam in het klassement de 112e plek in, op bijna vijf kwartier van geletruidrager Julian Alaphilippe. Hij is de achtste uitvaller in deze Tour.

Het peloton trekt donderdag de Pyreneeën in, voor een rit over 209 kilometer van van Toulouse naar Bagnères-de-Bigorre. De renners moeten in de laatste 80 kilometer twee zware bergen van de eerste categorie over.

Het peloton vertrekt al om 11.50 uur uit Toulouse en finisht naar verwachting rond 17.30 uur. Volg de etappe van kilometer tot kilometer via onze live widget

