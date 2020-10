Giro: Joao Almeida deelt kleine tik aan Wilco Kelderman uit

Tratnik bleek de beste klimmer van een grote vluchtersgroep na een lange dag. Een grote groep van 28 renners mocht wegblijven van de groep der favorieten in deze bergrit. Ze kregen in deze marathonetappe van 229 kilometer ruim baan. Madonna di Campiglio

In de slotkilometer reed de Sloveen Tratnik op een muur met een stijgingspercentage van 20 procent weg van medevluchter Ben O’Connor. Tratnik boekte zo de mooiste overwinning uit zijn carrière in de slotweek van de Ronde van Italië.

Almeida wilde dinsdag in de slotkilometer van de zestiende Giro-etappe even laten zien dat zijn zelfvertrouwen nog volledig intact is. De Portugese leider in het algemeen klassement nam dus met een vinnig sprintje bergop even afstand van zijn naaste concurrent Kelderman die de achtervolging leidde. Het leverde niet meer dan twee seconden tijdwinst op. „Een mentaal spelletje”, noemde de 22-jarige renner van Deceuninck - Quick-Step zijn actie.

„Soms is de aanval de beste verdediging”, verklaarde hij zijn optreden, 12 minuten nadat Tratnik als ritwinnaar de finish was gepasseerd. Bij eerdere aankomsten bergop was Kelderman hem steeds te snel af geweest. Zondag was het verschil meer dan een halve minuut. Almeida: „Nee, het heeft mijn zelfvertrouwen niet gebroken. Dat is nog steeds groter dan ooit. Ik voelde me goed en dacht: waarom niet? Wielrennen doe je niet alleen met je benen, soms is de ’mind’ belangrijker.”

Woensdag wacht de volgende uitdaging, een rit met een aankomst op een col van de eerste categorie in Madonna di Campiglio. „Ik heb een geweldige ploeg om me heen. We gaan zien hoe ver ik kan komen. Ik ben op het ergste voorbereid”, aldus Almeida.