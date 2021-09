Voetbalsters FC Twente rekenen af met Ajax

Hoewel de formatie van Ajax-coach Danny Schenkel kansen creëerde voor onder anderen Soraya Verhoeve en Nikita Tromp, was het Twente dat ver in de tweede helft scoorde. Kayleigh van Dooren zorgde in de 76e minuut met een raak schot voor het doelpunt.

FC Twente staat daardoor op 6 punten uit twee wedstrijden. Alleen PSV, dat ook de eerste wedstrijd won, kan nog op gelijke hoogte komen.