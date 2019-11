AZ: zorgen om pechvogel ’Panta’

Er waren gisteravond 53 minuten in Den Haag gespeeld toen Hatzidiakos verkeerd landde op zijn linkerbeen. Toen de centrumverdediger op de grond lag, wist hij direct dat het goed mis was. Trainer Arne Slot, vandaag na de uitlooptraining: „Op het moment dat een speler met de hand voor zijn ogen per brancard van het veld gaat en met krukken het stadion moet verlaten, is negen van de tien keer geen goed voorteken.”

Harde klap

Dat bleek zoals gezegd ne een bezoek aan het ziekenhuis. De klap kwam hard aan in het AZ-kamp. Waar het na het bereiken van de knock-outfase een jubelstemming had moeten zijn, daar leek het alsof er een grauwe deken over het trainingscomplex van AZ was gedrapeerd. Slot zag de uitbundige stemming in zijn spelersgroep gisteravond al omslaan in mineur vanaf het moment dat zij de kleedkamer binnenliepen. „De groep is ongelooflijk hecht. Toen zij ’Panta’ zagen zitten, met krukken en al, verdween de lach van hun gezicht. Zo erg vonden zij het voor hem.”

De blessure van de Griekse international komt extra ongelegen omdat ook de andere rechter centrale verdediger, Ron Vlaar, nog geblesseerd is. Slot en de zijnen beschikken alleen nog over twee linkspoten in het hart van de defensie: Stijn Wuytens en Joris Kramer. De laatste is pas net hersteld van een blessure en sloot pas deze week weer aan bij de groep.

’Panta altijd de nul’

Hatzidiakos maakte en stormachtige ontwikkeling door bij AZ. De jonge verdediger speelde zich in het Griekse nationale elftal en hield er de laatste twee maanden in Alkmaar een aardig trackrecord op na: met ’Panta’ binnen de lijnen had AZ tot de 0-1 van gisteravond tegen Partizan 773 minuten de nul gehouden.

