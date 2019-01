FC Utrecht toont slagvaardigheid op transfermarkt

Vorig seizoen werd direct na de verkoop van Sébastien Haller spijkers met koppen geslagen en met Simon Makienok, Cyriel Dessers en Sander van de Streek ook in een vroegtijdig stadium drie versterkingen vastgelegd. Al was dat toen nog wel ná de play-offs.

Directeur voetbalzaken Jordy Zuidam heeft nu dus al het raamwerk van de nieuwe ploeg klaar, voordat het echte transfergeweld is losgebarsten. "Het is fijn dat het wederom gelukt is om het elftal snel neer te zetten voor komend seizoen. Dat geeft een hoop rust. Al weet je nooit wat er verderop in de window nog allemaal gebeurt."