Afgang voor titelverdediger Rory McIlroy

Golf: Afgang voor titelverdediger McIlroy op Players Championship

12:10 uur: De Noord-Ierse golfer Rory McIlroy heeft een pijnlijke aftocht beleefd op het Players Championship in Florida. De titelverdediger haalde de ’cut’ niet eens. Met een totaal van 154 slagen na twee dagen vond McIlroy zijn naam terug in de onderste regionen van de ranglijst.

De 31-jarige Noord-Ier won het Players Championship in Ponte Vedra Beach twee jaar geleden. Het toernooi, dat na de vier majors als belangrijkste golfevenement in het jaar wordt gezien, ging vorig jaar niet door vanwege de coronacrisis.

McIlroy begon donderdag met een ronde van 79 slagen, 7 boven par. Vrijdag ging hij rond in 75 slagen. In het veld van 153 deelnemers stond hij na twee dagen op de gedeelde 142e plek.

Volgens McIlroy ligt de verklaring voor zijn aftocht bij een aanpassing van zijn spel. De Noord-Ier probeert de ballen met meer kracht en snelheid te slaan, geïnspireerd door de Amerikaan Bryson DeChambeau die met zijn onconventionele aanpak vorig jaar de US Open won. „Ik zou liegen als ik zeg dat het daar niets mee te maken heeft”, zei McIlroy. „Ik denk dat het goed is als ik meer snelheid meegeef aan mijn slagen. Dat gaat wel ten koste van mijn swing, ik moet daar een balans in zien te vinden.”

De Engelsman Lee Westwood heeft na twee rondes de leiding met een totaal van 135 slagen (69 en 66). DeChambeau staat op de gedeelde vijfde plek, met 3 slagen achterstand.

Zeilduel om America’s Cup in Auckland gaat gelijk op

12:13 uur: De strijd in America’s Cup tussen de zeiljachten van Team New Zealand en Luna Rossa gaat gelijk op. Na zes races voor de kust van Auckland is de stand 3-3. De Italiaanse boot, uitdager van de Nieuw-Zeelandse titelverdediger, won zaterdag de eerste race. Team New Zealand, met aan boord de Nederlander Carlo Huisman, trok de stand echter weer gelijk door de tweede wedstrijd van de dag te winnen. Zowel woensdag als vrijdag wonnen beide teams een race.

America’s Cup is een van de meest prestigieuze zeilwedstrijden ter wereld. Het team dat als eerste zeven races wint, ontvangt de ’Auld Mug’, de trofee die al sinds 1851 wordt uitgereikt aan de winnaar. Het is daarmee de oudste sportprijs ter wereld.

Voetbal: Premier League hoopt op fans in stadions bij slot competitie

09:47 uur: De organisatie van de Premier League hoopt dat aan het einde van het seizoen weer toeschouwers op de tribunes van de Engelse voetbalstadions zitten. „De eerste stap is om op 23 mei, hopelijk met 10.000 fans er bij, ergens in het land de kampioensbeker uit te reiken”, zegt directeur Richard Masters van de Premier League. „Daarnaast is ons doel om vanaf de start van het nieuwe seizoen volle stadions te hebben. De routekaart van de overheid biedt ons die mogelijkheid.”

Het vorige seizoen in de Premier League werd na een maandenlange onderbreking vanwege de coronacrisis afgemaakt in lege stadions. Ook dit seizoen zijn de tribunes leeg. Alleen in december mochten clubs uit enkele steden een beperkt aantal fans ontvangen. Vanwege een nieuwe lockdown gingen de stadionpoorten al snel weer dicht. Masters verwacht dat aan het einde van dit seizoen de gemiste inkomsten voor de clubs zijn opgelopen tot 2 miljard pond, omgerekend 2,3 miljard euro.

Blessure basketballer Embiid overschaduwt zege ’Sixers’

08:56 uur: De basketballers van Philadelphia 76ers hebben hun 26e overwinning van het seizoen behaald in de NBA, maar ze raakten tegen Washington Wizards wel hun sterspeler kwijt. Joel Embiid moest in het derde kwart met een knieblessure van het veld. „Ik ga niet speculeren over de ernst, we hopen er het beste van”, zei coach Doc Rivers van de ’Sixers’.

Embiid maakte tegen de Wizards zijn rentree, nadat hij afgelopen week de All Star-wedstrijd had moeten overslaan. De 26-jarige basketballer uit Kameroen was kort daarvoor bij een kapper geweest die besmet bleek te zijn met het coronavirus. Embiid kon daardoor niet meedoen in de wedstrijd tussen de grootste sterren van de NBA.

De center had tegen de Wizards al 23 punten gemaakt toen hij na een dunk verkeerd terechtkwam op de vloer en zijn linkerknie overstrekte. „Hij was uit balans en viel daardoor”, zei Rivers. Embiid bleef minutenlang liggen, maar kon daarna wel op eigen kracht naar de kleedkamer strompelen. In 2017 moest hij al eens aan dezelfde knie geopereerd worden.

Zonder Embiid haalden de Sixers de zege binnen in Washington (127-101). Met 26 zeges tegenover 12 nederlagen staat de ploeg van Rivers bovenaan in de oostelijke divisie.

NBA-kampioen Los Angeles Lakers versloeg Indiana Pacers met 105-100. Met 25 overwinningen tegenover 13 nederlagen nemen de Lakers de derde plek in het westen in, achter Utah Jazz (28-9) en Phoenix Suns (25-11).

Tennisster Bouchard gaat in finale Guadalajara voor tweede titel

08:30 uur: De Canadese tennisster Eugenie Bouchard heeft de finale gehaald op het WTA-toernooi van Guadalajara. De voormalige nummer 5 van de wereld, nu 144e, versloeg de Italiaanse qualifier Elisabetta Cocciaretto in twee sets: 6-2 7-6 (2). Bouchard hoopt op het Mexicaanse hardcourt dan eindelijk haar tweede WTA-titel te veroveren.

De 27-jarige Canadese was in 2014 de beste in Neurenberg. Ze haalde dat jaar ook de halve finales van de Australian Open en Roland Garros en de finale op Wimbledon. Bouchard wist die prestaties daarna niet meer te herhalen. Ze bereikte op een aantal kleinere toernooien nog wel de finale, maar een titel pakken lukte steeds niet.

In Guadalajara krijgt de Canadese, die met een wildcard is toegelaten, in haar achtste finale een nieuwe kans. Ze neemt het in de eindstrijd op tegen de als vierde geplaatste Sara Sorribes Tormo. De 24-jarige Spaanse versloeg Marie Bouzkova uit Tsjechië in twee sets: 6-3 7-6 (3). De nummer 71 van de wereld staat voor het eerst in een WTA-finale. Bouzkova (22) haalde vorige maand de finale op het toernooi om de Phillip Island Trophy in Melbourne.