Kromowidjojo en Korstanje zwemmen Nederlandse records

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Zwemmen: Kromowidjojo en Korstanje noteren Nederlandse records

21.22 uur: Ranomi Kromowidjojo en Nyls Korstanje hebben het Nederlandse record op de 50 meter vlinderslag verbeterd. Bij testwedstrijden in het Sloterparkbad in Amsterdam noteerde Kromowidjojo een tijd van 25,24 seconden. Dat was vierhonderdste van een seconde rapper dan Marleen Veldhuis in 2009.

Korstanje had bij de mannen het record met 23,32 seconden al op zijn naam staan. Daar maakte hij zaterdag in het Pieter van den Hoogenband zwemstadion in Eindhoven 23,20 seconden van.

„Het was niet echt onverwacht, maar wel verrassend. Ik zat er al even op te azen. Ik ben er heel erg blij mee”, aldus de 30-jarige Kromowidjojo. „Ik zat er al een paar keer dichtbij. Begin december zwom ik 25,32 tijdens de Rotterdam Qualification Meet. Het leuke is dat Marleen toentertijd ook hier het record pakte. Alleen was dat nog in de tijd van de snelle wedstrijdbadpakken.”

Korstanje zei over zijn nieuwe toptijd op het niet-olympische nummer: „Ik ben best tevreden, zeker omdat ik op de vlinderslag bezig ben. Met name met de inhoud. En dan zie je dat het ook werkt op de 50 meter. Er is nog steeds een realistische kans dat ik me kwalificeer voor Tokio op de 100 meter.”

Tennis: Muguruza pakt in Dubai eerste titel sinds 2019

19.04 uur: Het grote WTA-toernooi van Dubai is gewonnen door de Spaanse tennisster Garbiñe Muguruza. De nummer 16 van de wereld was in de eindstrijd met 7-6 (6) 6-3 de meerdere van Barbora Krejcikova uit Tsjechië. Voor de voormalig nummer 1 van de wereld is het haar eerste titel sinds april 2019, toen ze de sterkste was in het Mexicaanse Monterrey.

In de spannende eerste set, die ruim een uur duurde, overleefde Muguruza in de tiebreak een setpunt. Ze benutte bij 7-6 in de tiebreak haar vierde setpunt na er op 6-5 al drie onbenut gelaten te hebben. In de tweede set plaatste ze direct in de openingsgame een break en bij 5-3 maakte ze het op de opslag van Krejcikova, die 63e staat op de wereldranglijst, af op haar tweede wedstrijdpunt.

Vorige week verloor Muguruza nog een finale; in Doha was Petra Kvitova haar in twee sets de baas. In januari stond de Spaanse ook al in de finale van een WTA-toernooi in Melbourne, een voorbereidingstoernooi op de Australian Open.

De 27-jarige Muguruza, die nu op acht titels staat, won in 2016 Roland Garros en een jaar later Wimbledon.

Tennis: Basilashvili wint ATP-toernooi in Doha

18.15 uur: Nikoloz Basilashvili heeft verrassend het ATP-toernooi van Doha gewonnen. De Georgische nummer 42 van de wereld was in de finale de Spanjaard Roberto Bautista Agut, de mondiale nummer 13, met 7-6 (5) 6-2 de baas.

De 29-jarige Basilashvili, de voormalige nummer 16 van de wereld, pakte zijn eerste titel sinds 2019. Hij was al drie keer eerder de sterkste op een ATP-toernooi.

Opvallend genoeg had Basilashvili op zijn laatste drie toernooien nog in de eerste ronde verloren. Vorige week pakte hij op het ABN AMRO World Tennis Tournament slechts drie games tegen de Brit Cameron Norrie.

In aanloop naar de finale had Basilashvili ook Roger Federer verslagen. Hij overleefde tegen de 20-voudig grandslamkampioen een wedstrijdpunt.

Windsurfen: Badloe pakt Europese titel, De Geus tweede

17.07 uur: Windsurfer Kiran Badloe heeft zich in de RS:X-klasse verzekerd van de Europese titel. De Nederlander eindigde in de Portugese badplaats Vilamoura als eerste in de medalrace en klom in de stand van de tweede naar de eerste plaats.

Badloe passeerde Ofek Elimelech. De Israëliër kwam in de slotrace niet verder dan de zevende positie. Badloe kwam uit op 37 punten, Elimelech en de Italiaan Mattia Camboni allebei op 47 punten. Het zilver ging naar Camboni omdat hij in de medalrace voor Elimelech finishte.

De 26-jarige Badloe is regerend wereldkampioen. Hij was al zeker van deelname aan de Olympische Spelen in Tokio.

Bij de vrouwen eindigde Lilian de Geus, net als Badloe de huidige wereldkampioen en verzekerd van de Spelen, als tweede in het klassement. De Europese titel ging opnieuw naar de Française Charline Picon.

Tennis: Geen finale voor Haase

16.43 uur: Het is tennisser Robin Haase niet gelukt de finale te bereiken van een challengertoernooi in het Italiaanse Biella. De nummer 193 van de wereld verloor met 6-1 7-5 van de Italiaan Andreas Seppi, die in eigen land als tweede geplaatst is.

Bijna vijf jaar geleden wist de 33-jarige Haase, die in Biella drie zeges op een rij boekte, voor het laatst een challenger te winnen. In 2016 was hij de beste in Scheveningen en het Roemeense Sibiu.

Komende week komt Haase in actie in Dubai, waar hij alleen zijn opwachting maakt in het dubbelspel. Hij vormt een koppel met de Brit Dan Evans.

Zwemmen: Weertman achtste bij eerste openwaterwedstrijd in een jaar

16.42 uur: Zwemmer Ferry Weertman heeft bij zijn eerste wedstrijd in het open water in ruim een jaar genoegen moeten nemen met de achtste plaats. De olympisch kampioen van Rio 2016 kon bij de wereldbekerwedstrijd in Doha niet meedoen om de medailles. Hij tikte bijna 14 seconden na de Franse winnaar Marc-Antoine Olivier als achtste aan.

„Ik heb de race mooi verdeeld, zoals ik dat wilde”, zei Weertman. „Ik begon achteraan en heb me langzaam naar voren gewerkt. Ik maakte wel een tactische fout door veel boeien aan de buitenkant te nemen, terwijl je minder meters zwemt als je de binnenkant pakt. Dat zijn van die dingen waar je dan net iets minder scherp in bent als je zo lang niet hebt geracet. Het laatste stuk, tegen de wind én de zon in, was heel zwaar. Mijn eindsprint was niet zoals die moest zijn. Maar ik lag ook al te ver naar achteren, ik kon niet meer meedoen om de medailles.”

Reden voor zorgen in de aanloop naar Tokio is dat niet voor Weertman. „Ik heb in het verleden ook niet veel World Cups gewonnen. Het was fijn om hier weer lessen te kunnen trekken, om alles weer scherp te krijgen.” De olympisch kampioen wilde vooral ondervinden hoe hij zijn voorbereiding het beste kan aanpassen aan de coronamaatregelen.

Bij de vrouwen ontbrak Sharon van Rouwendaal, de olympisch kampioene van Rio 2016 die zich net als Weertman heeft geplaatst voor de Spelen van Tokio. De Braziliaanse Ana Marcela Cunha won in Doha.

Atletiek: Twee Nederlanders uit EK-ploeg besmet met coronavirus

15.33 uur: Twee Nederlandse atleten uit de ploeg die vorige week zo succesvol was op de EK indoor in Polen, zijn positief getest op het coronavirus. De twee kregen deze week na terugkeer in Nederland te maken met lichte klachten. „De ene keelpijn, de andere werd grieperig”, zegt technisch directeur Ad Roskam van de Atletiekunie. „Dat was aanleiding om hen versneld te laten testen.” Roskam kan niet zeggen om wie het gaat.

Het is bij de Atletiekunie gebruikelijk dat de atleten vijf dagen na terugkeer uit het buitenland een PCR-test doen. Die tests zijn vrijdag en zaterdag uitgevoerd. Tot nu toe zijn alle uitslagen negatief, afgezien dan van de twee besmette atleten die in quarantaine zijn gegaan.

De meeste atleten die vorige week actief waren op de EK indoor, hebben deze week even rust. De twee positief geteste atleten hebben volgens Roskam de afgelopen dagen geen contact gehad met andere atleten. „De mensen waarmee zij intensief contact hebben gehad, zijn gewaarschuwd”, aldus Roskam. „Maar dat zijn geen atleten. Ik verwacht dan ook dat het bij deze twee blijft.”

De Nederlandse ploeg eindigde in Torun bovenaan in het medailleklassement met zeven medailles: vier goud, één zilver en twee brons. De atleten keerden begin deze week terug in eigen land. „Nee, paniek is er niet”, zei Roskam zaterdag. „Je weet dat je dit risico loopt, of je nou in Nederland bent of in het buitenland. Zo’n toernooi is wel altijd wat drukker. Hopelijk blijven de klachten bij de betreffende sporters beperkt. Je wil niet dat topsporters zwaardere klachten krijgen, daar heb ik dus wel lichte zorgen om.”

Golf: Afgang voor titelverdediger McIlroy op Players Championship

12:10 uur: De Noord-Ierse golfer Rory McIlroy heeft een pijnlijke aftocht beleefd op het Players Championship in Florida. De titelverdediger haalde de ’cut’ niet eens. Met een totaal van 154 slagen na twee dagen vond McIlroy zijn naam terug in de onderste regionen van de ranglijst.

De 31-jarige Noord-Ier won het Players Championship in Ponte Vedra Beach twee jaar geleden. Het toernooi, dat na de vier majors als belangrijkste golfevenement in het jaar wordt gezien, ging vorig jaar niet door vanwege de coronacrisis.

McIlroy begon donderdag met een ronde van 79 slagen, 7 boven par. Vrijdag ging hij rond in 75 slagen. In het veld van 153 deelnemers stond hij na twee dagen op de gedeelde 142e plek.

Volgens McIlroy ligt de verklaring voor zijn aftocht bij een aanpassing van zijn spel. De Noord-Ier probeert de ballen met meer kracht en snelheid te slaan, geïnspireerd door de Amerikaan Bryson DeChambeau die met zijn onconventionele aanpak vorig jaar de US Open won. „Ik zou liegen als ik zeg dat het daar niets mee te maken heeft”, zei McIlroy. „Ik denk dat het goed is als ik meer snelheid meegeef aan mijn slagen. Dat gaat wel ten koste van mijn swing, ik moet daar een balans in zien te vinden.”

De Engelsman Lee Westwood heeft na twee rondes de leiding met een totaal van 135 slagen (69 en 66). DeChambeau staat op de gedeelde vijfde plek, met 3 slagen achterstand.

Zeilduel om America’s Cup in Auckland gaat gelijk op

12:13 uur: De strijd in America’s Cup tussen de zeiljachten van Team New Zealand en Luna Rossa gaat gelijk op. Na zes races voor de kust van Auckland is de stand 3-3. De Italiaanse boot, uitdager van de Nieuw-Zeelandse titelverdediger, won zaterdag de eerste race. Team New Zealand, met aan boord de Nederlander Carlo Huisman, trok de stand echter weer gelijk door de tweede wedstrijd van de dag te winnen. Zowel woensdag als vrijdag wonnen beide teams een race.

America’s Cup is een van de meest prestigieuze zeilwedstrijden ter wereld. Het team dat als eerste zeven races wint, ontvangt de ’Auld Mug’, de trofee die al sinds 1851 wordt uitgereikt aan de winnaar. Het is daarmee de oudste sportprijs ter wereld.

Voetbal: Premier League hoopt op fans in stadions bij slot competitie

09:47 uur: De organisatie van de Premier League hoopt dat aan het einde van het seizoen weer toeschouwers op de tribunes van de Engelse voetbalstadions zitten. „De eerste stap is om op 23 mei, hopelijk met 10.000 fans er bij, ergens in het land de kampioensbeker uit te reiken”, zegt directeur Richard Masters van de Premier League. „Daarnaast is ons doel om vanaf de start van het nieuwe seizoen volle stadions te hebben. De routekaart van de overheid biedt ons die mogelijkheid.”

Het vorige seizoen in de Premier League werd na een maandenlange onderbreking vanwege de coronacrisis afgemaakt in lege stadions. Ook dit seizoen zijn de tribunes leeg. Alleen in december mochten clubs uit enkele steden een beperkt aantal fans ontvangen. Vanwege een nieuwe lockdown gingen de stadionpoorten al snel weer dicht. Masters verwacht dat aan het einde van dit seizoen de gemiste inkomsten voor de clubs zijn opgelopen tot 2 miljard pond, omgerekend 2,3 miljard euro.

Blessure basketballer Embiid overschaduwt zege ’Sixers’

08:56 uur: De basketballers van Philadelphia 76ers hebben hun 26e overwinning van het seizoen behaald in de NBA, maar ze raakten tegen Washington Wizards wel hun sterspeler kwijt. Joel Embiid moest in het derde kwart met een knieblessure van het veld. „Ik ga niet speculeren over de ernst, we hopen er het beste van”, zei coach Doc Rivers van de ’Sixers’.

Embiid maakte tegen de Wizards zijn rentree, nadat hij afgelopen week de All Star-wedstrijd had moeten overslaan. De 26-jarige basketballer uit Kameroen was kort daarvoor bij een kapper geweest die besmet bleek te zijn met het coronavirus. Embiid kon daardoor niet meedoen in de wedstrijd tussen de grootste sterren van de NBA.

De center had tegen de Wizards al 23 punten gemaakt toen hij na een dunk verkeerd terechtkwam op de vloer en zijn linkerknie overstrekte. „Hij was uit balans en viel daardoor”, zei Rivers. Embiid bleef minutenlang liggen, maar kon daarna wel op eigen kracht naar de kleedkamer strompelen. In 2017 moest hij al eens aan dezelfde knie geopereerd worden.

Zonder Embiid haalden de Sixers de zege binnen in Washington (127-101). Met 26 zeges tegenover 12 nederlagen staat de ploeg van Rivers bovenaan in de oostelijke divisie.

NBA-kampioen Los Angeles Lakers versloeg Indiana Pacers met 105-100. Met 25 overwinningen tegenover 13 nederlagen nemen de Lakers de derde plek in het westen in, achter Utah Jazz (28-9) en Phoenix Suns (25-11).

Tennisster Bouchard gaat in finale Guadalajara voor tweede titel

08:30 uur: De Canadese tennisster Eugenie Bouchard heeft de finale gehaald op het WTA-toernooi van Guadalajara. De voormalige nummer 5 van de wereld, nu 144e, versloeg de Italiaanse qualifier Elisabetta Cocciaretto in twee sets: 6-2 7-6 (2). Bouchard hoopt op het Mexicaanse hardcourt dan eindelijk haar tweede WTA-titel te veroveren.

De 27-jarige Canadese was in 2014 de beste in Neurenberg. Ze haalde dat jaar ook de halve finales van de Australian Open en Roland Garros en de finale op Wimbledon. Bouchard wist die prestaties daarna niet meer te herhalen. Ze bereikte op een aantal kleinere toernooien nog wel de finale, maar een titel pakken lukte steeds niet.

In Guadalajara krijgt de Canadese, die met een wildcard is toegelaten, in haar achtste finale een nieuwe kans. Ze neemt het in de eindstrijd op tegen de als vierde geplaatste Sara Sorribes Tormo. De 24-jarige Spaanse versloeg Marie Bouzkova uit Tsjechië in twee sets: 6-3 7-6 (3). De nummer 71 van de wereld staat voor het eerst in een WTA-finale. Bouzkova (22) haalde vorige maand de finale op het toernooi om de Phillip Island Trophy in Melbourne.