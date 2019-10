Eerste beelden Advocaat als trainer Feyenoord

Dick Advocaat tijdens de training van Feyenoord. De 72-jarige Hagenaar volgt de opgestapte Jaap Stam op en heeft getekend tot het einde van het seizoen. Rechts assistent John de Wolf. Ⓒ ANP

Dick Advocaat heeft donderdagochtend zijn entree gemaakt als trainer bij Feyenoord. De 72-jarige Hagenaar is de opvolger van Jaap Stam die maandag opstapte bij de Rotterdammers. Later donderdagmiddag wordt Dick Advocaat gepresenteerd in De Kuip.