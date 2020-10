Rafael Nadal treft Novak Djokovic in finale Roland Garros

Nadat vrijdagmiddag eerst de Spanjaard zich via de Argentijn Diego Schwartzman (6-3, 6-3, 7-6 (0)) plaatste voor de eindstrijd, was het enkele uren later de beurt aan de Serviër. Waar Nadal het in drie sets ’afkon’, moest Djokovic een stuk dieper gaan. Hij versloeg de Griek Stefanos Tsitsipas uiteindelijk in vijf sets: 6-3, 6-2, 5-7, 4-6, 6-1.

Nole won de eerste twee sets zonder al te veel moeite, maar was niet zomaar van Tsitsipas af. De Griek stond (na de Australian Open in 2019) pas voor de tweede keer in de halve finale van een grandslam, en was vastberaden zijn huid duur te verkopen. En dat was in het restant van het duel duidelijk zichtbaar.

Tsitsipas overleeft matchpoint

Tsitsipas (die eerst een matchpoint overleefde) pakte de derde set (5-7) en kwam door de winst van de vierde set (4-6) weer helemaal terug in de wedstrijd naast Djokovic. Die wilde zich echter, net als eerder Nadal, niet laten verrassen door een outsider. In de vijfde set liet de Serviër (die eerder in het toernooi alleen tegen Pablo Carreña Busta een set had afgestaan) zien over de langste adem te beschikken.

„Ik wist dat mijn kansen zouden komen”, reageerde Djokovic na de slijtageslag. „Zelfs nadat ik mijn voorsprong van twee sets had ingeleverd. Vooral mentaal moest ik de controle houden na die tegenslagen. Dat is me gelukt. Het was toch lastig, nadat ik een kans om de partij snel te beslissen had laten liggen. In de beslissende fase kreeg ik weer greep op de partij en kon ik definitief toeslaan. Misschien was ik fysiek wat beter, vooral in de vijfde set.”

Vijfde eindstrijd

Het is voor Djokovic de vijfde keer dat hij in Parijs in de finale staat. Bij zijn eerste drie pogingen verloor hij. De eerste twee keer van Nadal, zijn tegenstander van zondag, en de derde keer van Stanislas Wawrinka. Pas bij zijn vierde poging, in 2016, kroonde hij zich ten koste van Andy Murray tot toernooiwinnaar.

In een nieuwe finale tegen Nadal zal Djokovic (gezien zijn eerdere twee verloren confrontaties met de gravelkoning) erop gebrand zijn revanche te nemen, zeker na zijn eerdere diskwalificatie op de US Open, maar dat zal een verre van gemakkelijke klus zijn. Nadal staat na zijn overwinning op Schwartzman namelijk al voor de dertiende (!) keer in de finale van Roland Garros. En van de voorgaande twaalf verloor Nadal er precies... nul.