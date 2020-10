Chris Froome in aanloop naar Vuelta a España: ’Zo zit ik niet in elkaar’

Waar de Ecuadoraan vorig seizoen de Giro d’Italia op zijn naam schreef en afgelopen maand in de Tour de France meermaals dicht bij een ritzege was en nipt de bollentrui miste, is het gissen naar de vorm van Froome.

De in Kenia geboren klassementsman heeft sinds zijn harde val in het Critérium du Dauphiné in juni 2019 nooit meer zijn oude topvorm weten te etaleren. Toch kijkt de man die zeven grote rondes won (vier keer de Tour, twee keer de Vuelta en één keer de Giro) optimistisch vooruit.

Richard Carapaz raakte de bollentrui op de voorlaatste dag van de Tour de France kwijt aan de ontketende Tadej Pogacar, die in de betreffende tijdrit bovendien de gele trui veroverde. Ⓒ BSR Agency

„Na een ongeval als vorig jaar zouden veel mensen waarschijnlijk zijn gestopt, omdat terug proberen te keren te zwaar was geweest, maar zo zit ik niet in elkaar”, zo tekent de Franse krant L’Equipe op uit de mond van Froome.

„Ik wil mijn carrière anders afsluiten, want ik denk dat ik nog mooie dingen kan laten zien. Het is afwachten of ik mijn oude vorm weer kan benaderen, maar ik denk dat het mogelijk is. Ik heb nergens last van, de blessures die ik vorig jaar opliep zijn allemaal voor honderd procent genezen.”

De Vuelta wordt Froomes laatste kunstje voor Ineos Grenadiers, het voormalige Team Sky. Volgend jaar rijdt hij voor Israel Start-Up Nation.