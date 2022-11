Voormalig PSV-trainer Schmidt zet PSG van Messi een hak met Benfica

Kylian Mbappé zette PSG al in de 13e minuut op voorsprong. De Franse aanvaller speelde Federico Gatti door de benen en trof via de binnenkant van de paal doel. Verdediger Leonardo Bonucci maakte kort voor rust, op aangeven van Juan Cuadrado, gelijk.

Nuno Mendes werd matchwinner voor Paris Saint-Germain. De Portugees kwam in de 68e minuut in het veld en scoorde vrijwel direct (1-2).

Teleurstelling bij de spelers van Juventus na de tweede treffer van PSG. Ⓒ REUTERS

PSG dacht zich dankzij de winst te verzekeren van de eerste plek in de groep. Benfica maakte echter kort voor tijd de 6-1 bij Haifa. Dat was voor het elftal van voormalig PSV-trainer Roger Schmidt precies voldoende om Paris Saint-Germain voor te blijven en als eerste te eindigen.

Groep G

Manchester City is ongeslagen gebleven in de groepsfase van de Champions League. De Engelse topclub stond in de thuiswedstrijd tegen Sevilla halverwege nog op achterstand, maar won uiteindelijk met 3-1. Manchester City was vooraf al zeker van een plek in de achtste finales, net als Borussia Dortmund.

Rafa Mir kopte Sevilla na een half uur spelen uit een hoekschop op voorsprong. Rico Lewis maakte aan het begin van de tweede helft gelijk. Na het invallen van Kevin De Bruyne nam City afstand. De Belg gaf de assist bij de 2-1 van Julián Álvarez en daarna scoorde ook Riyad Mahrez nog.

Hakon Arnar Haraldsson (tweede van rechts) zorgde voor de gelijkmaker in Dortmund. Ⓒ AFP

FC Kopenhagen - Borussia Dortmund eindigde onbeslist: 1-1. Het was het eerste doelpunt van de Denen in dit Champions League-seizoen. De Nederlandse aanvaller Donyell Malen deed het gehele duel mee bij Dortmund, maar wist niet te scoren.

