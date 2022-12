LIVE Clash tussen Engeland en Frankrijk in laatste kwartfinale WK

Engeland - Frankrijk

Raheem Sterling ontbreekt zaterdag in het basiselftal van Engeland, dat het in de kwartfinale van het WK in Al Khor opneemt tegen Frankrijk. De vleugelspits van Chelsea keerde een dag eerder terug op het trainingsveld nadat hij even in Engeland was geweest omdat daar in zijn huis was ingebroken.

Sterling zit tegen de Fransen wel op de reservebank en zou dus kunnen invallen.

Bij Frankrijk is Hugo Lloris is na zaterdag alleen recordinternational van Frankrijk. De 35-jarige doelman begint tegen Engeland aan zijn 143e interland. Lloris moest het record de voorbije dagen, na de zege op Polen (3-1) in de achtste finales, nog delen met rechterverdediger Lilian Thuram.

Bondscoach Didier Deschamps heeft zijn basiselftal in vergelijking met het duel met Polen ongewijzigd gelaten. De voorhoede bestaat opnieuw uit Ousmane Dembélé, Olivier Giroud en Kylian Mbappé. Mbappé is met vijf doelpunten voorlopig topscorer op dit WK.

Frankrijk beschikt met Kylian Mbappé over de topscorer van het toernooi. Mbappé scoorde al vijf keer in Qatar.

Marokko en Portugal