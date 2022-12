LIVE WK Marokko leidt, Ronaldo kort na rust binnen de lijnen

Terwijl Oranje er al uit ligt worden de laatste twee kwartfinales gespeeld. Om 16.00 uur begint in het Al Thumama-stadion in Doha het duel tussen Marokko en Portugal. Vanaf 20.00 uur staan Engeland en titelverdediger Frankrijk tegenover elkaar in het Al Bayt-stadion in Al Khor.