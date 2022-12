Statistieken: Engeland pakt laat cadeautje niet uit en strandt tegen Frankrijk

Door onze telesportredactie

Oranje is inmiddels terug in Nederland, maar zaterdag werden de laatste twee kwartfinales van het WK afgewerkt. Marokko zorgde in het eerste duel voor een daverende stunt door Portugal met 1-0 te verslaan. Engeland redde het niet tegen Frankrijk en moet naar huis (2-1).