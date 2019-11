Koeman: ’Geen minuut angst’

Bondscoach Ronald Koeman van Nederland viert de plaatsing voor het EK met zijn assistenten. Ⓒ ANP

BELFAST - Het spel in Noord-Ierland (0-0) was ronduit zwak, maar bondscoach Ronald Koeman bleef tijdens de wedstrijd overtuigd dat Oranje zich in Belfast al zou plaatsen voor het EK. „Ik heb geen minuut de angst gehad dat het niet zou lukken, zelfs niet bij de penalty tegen”, zei de bondscoach, nadat de tegenwoordig gebruikelijke feestfoto in de kleedkamer was gemaakt.