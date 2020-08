Zeefuik verruilt FC Groningen definitief voor Hertha BSC

De transfer hing al enige tijd in de lucht. De partijen waren al weken in onderhandeling met elkaar. „Ik doe m’n best, maar heel gemotiveerd ben ik eerlijk gezegd niet”, zei Zeefuik na afloop van de eerste training tegenover RTV Noord. „Qua kwaliteit, inzet en intensiteit geef ik alles. Maar ik ben met mijn gedachten ergens anders. Het liefste zou ik nu al in Duitsland zijn, bij Hertha. Ik word tegengehouden, zo voelt het.”

Wens gerespecteerd

Tweeënhalve week later is de transfer alsnog een feit. „We hadden Deyo het liefst behouden voor FC Groningen, maar hij had de wens en ambitie een volgende stap in zijn carrière te zetten, waardoor het niet lukte zijn nog een jaar doorlopende contract te verlengen. Dat hebben wij gerespecteerd”, aldus technisch directeur Mark-Jan Fledderus.

„Deyo heeft het afgelopen seizoen ook laten zien toe te zijn aan een nieuwe stap. We zijn er trots op dat we opnieuw een speler rechtstreeks kunnen afleveren aan een grote Europese competitie als de Bundesliga en een grote club als Hertha BSC. Wij gunnen Deyo deze stap van harte en wensen hem heel veel succes in het verdere verloop van zijn carrière.”

Zeefuik kwam in de winterstop van het seizoen 2017/2018 over van Ajax naar Groningen, waar hij 73 duels speelde.