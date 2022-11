Schouten in Thialf-baanrecord de sterkste op 3000 meter

Schouten leed vorige week bij de eerste wereldbekerwedstrijd in Stavanger een zeldzame nederlaag op de 3000 meter, na een seizoen waarin ze ongeslagen bleef en de olympische titel pakte op de 3000 en 5000 meter. Met de zege na een lange solo op de massastart liet ze afgelopen vrijdag al zien dat de goede vorm er weer is.

Op de 3000 meter reed Schouten lang net boven het schema van haar beste tijd in Thialf. Met een versnelling in de laatste twee ronden dook ze daar echter een halve seconde onder en bleef ze de Canadese Weidemann ruim voor. Die finishte in 3.57,70.

Ploeg- en landgenote Marijke Groenewoud moest haar meerdere erkennen in Wiklund, maar de Noorse kwam niet in de buurt van de tijd van Schouten en eindigde met 3.58,31 ook achter Weidemann. Groenewoud reed met 3.59,90 een persoonlijk record en werd zesde. Joy Beune was sneller en zette met 3.58,72 de vierde tijd neer. Antoinette Rijpma-de Jong, een dag eerder de beste op de 1500 meter, moest genoegen nemen met de achtste plaats.

Merel Conijn eindigde eerder zondag als tweede in de B-groep. Met 4.05,86 moest ze alleen de Chinese Mei Han voor laten gaan.

Howe klopt Nuis

De Canadees Connor Howe heeft Kjeld Nuis verslagen op 1500 meter tijdens de wereldbeker schaatsen in Thialf. Met een tijd van 1.43,38 was hij een maatje te groot voor de Nederlander en de rest van het veld. Thomas Krol werd derde.

Kjeld Nuis moet genoegen nemen met zilver. Ⓒ ANP/HH

Nuis zat omdat hij het kwalificatietoernooi miste vanwege een blessure al in de eerste rit en moest een tijd neerzetten. Met 1.43,64 zette de Nederlander een uitstekende tijd neer. De olympisch kampioen van Peking zag de rit daarna al Thomas Krol zijn tanden stukbijten. Patrick Roest voegde zich even later bij hen als derde man onder de 1.44.

In de laatste rit waren de ogen gericht op Jordan Stolz, maar de Amerikaan moest het hoofd buigen voor zijn directe tegenstander Zhongyan Ning uit China, die Roest van de derde plek stootte. De rit sloeg Connor Howe toe. De Canadees dook ruim een kwart seconde onder de tijd van Nuis en won zo de wereldbeker. Krol werd derde.Schaatsster Leerdam pakt in Thialf brons op 500 meter

Brons voor Leerdam

Jutta Leerdam heeft bij de wereldbeker in Heerenveen brons gegrepen op de 500 meter. De winnares van de 1000 meter twee dagen eerder, moest met 37,51 seconden Min-Sun Kim uit Zuid-Korea en de Oostenrijkse Vanessa Herzog voor zich dulden.

Leerdam reed in de slotrit tegen Kim, vorige week in Stavanger de winnares van de 500 meter. De Zuid-Koreaanse opende snel en bleef de schaatsster van Jumbo-Visma op de kruising ook voor. Op de streep was Kim met 37,21 drie tienden van een seconde sneller. Leerdam haalde na het zilver in Noorwegen wel opnieuw het podium dankzij een goede ronde.

Femke Kok kwam als eerste Nederlandse in actie. Ze verbeterde zich met 37,66 flink ten opzichte van een week eerder in Stavanger en werd zesde. Marrit Fledderus was in de rit tegen de Amerikaanse olympisch kampioene Erin Jackson met 37,56 net iets sneller dan Kok. Jackson won de rit in 37,53 en werd vierde.

Dione Voskamp zette met 37,89 de negende tijd neer. Michelle de Jong werd elfde met 37,92.