Ronaldo: ’Winnen in eigen land mooiste wat er is’

Dat kan de formatie rond sterspeler Cristiano Ronaldo behalen door de Nations League te winnen. In de halve finale speelt het land woensdag (20.45 uur) tegen Zwitserland. De andere halve eindstrijd gaat een dag later tussen Oranje en Engeland.

Ronaldo

De Portugese superster maakt voor de eerste keer zijn opwachting in de Nations League, waarvan zondag in Porto de finale is. De kwalificatiewedstrijden voor de Final Four liet Ronaldo om uiteenlopende redenen aan zich voorbij gaan. In 2004 speelde hij op het EK als 19-jarige jongeling mee en maakte hij zijn eerste doelpunt in een interland. Naderhand overheerste de teleurstelling over de verloren finale tegen Griekenland, dat won door een doelpunt van Angelos Charisteas.

De Nations League, bij wijze van spreken een veredeld oefentoernooi, heeft bij lange na niet de allure van een Europees kampioenschap. Dat doet er volgens Ronaldo niet zo gek veel toe. Hij is gemotiveerd voor elke interland. „Bovendien is niets zo mooi als voor eigen publiek een toernooi winnen. Voor mij heeft deze trofee ook glans. We zullen er alles aan doen de finale te bereiken én te winnen”, zegt de aanvaller van Juventus.

Thuisvoordeel

Fernando Santos, de ervaren coach, verwacht een zware wedstrijd voor zijn land, ondanks het thuisvoordeel. „Het wordt moeilijk, dat staat vast. Er staan twee elftallen tegenover elkaar die graag op balbezit spelen. Zwitserland hanteert bovendien vaak de ’lange’ bal, om op die manier te profiteren van de snelheid van de aanvallers. Een land met heel veel kwaliteit. Wij moeten uitgaan van eigen kracht. En wij moeten er vooral iets moois van maken voor de eigen fans.”

Zwitserland

Ook de trainer van de Zwitsers, Vladimir Petkovic, was vol lof over de tegenstander. „Portugal is zonder meer de favoriet. Niet alleen in de wedstrijd tegen ons, ook in het hele toernooi. Het land speelt thuis en is regerend kampioen van Europa. Dat zegt genoeg. Dat wil niet zeggen dat wij kansloos zijn. Niets is onmogelijk. Misschien groeien wij wel boven onszelf uit en in dat geval kunnen we een toernooi van dit niveau winnen.”