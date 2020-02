Matchwinnaar Cyriel Dessers: ’Dit hadden we even nodig. Echt heel fijn’

Heracles won slechts een van de vorige acht competitiewedstrijden. „En dan ga je toch naar beneden kijken”, erkende Dessers. „Dit hadden we even nodig. Echt heel fijn.”

Dessers is na zijn doelpunt weer topscorer van de eredivisie, met vijftien treffers. Hij fopte in de 77e minuut Daley Blind tijdens een duel en schoot schitterend raak. „Ajax was niet goed en wij waren dat ook niet. Maar het is fantastisch dat we het verschil hebben kunnen maken. Ik win een duel en neem de bal goed op mijn slof. Hier mogen we van genieten.”