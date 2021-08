Ashleigh Barty ten koste van Angelique Kerber naar finale in Cincinnati

Nooit eerder wist de 25-jarige Barty, die deze week nog geen set heeft afgestaan, de finale te bereiken in Cincinnati. Ze benutte tegen Kerber na een uur en een kwartier haar eerste wedstrijdpunt na een slordige game van de mondiale nummer 22.

In de eindstrijd neemt de Australische het zondag op tegen de winnares van het duel tussen Karolina Pliskova uit Tsjechië en de Zwitserse Jil Teichmann, de verrassing van het toernooi. Pliskova was een maand geleden de tegenstander van Barty in de finale van Wimbledon.