Nantes-held Alban Lafont met ’10’ tegen Messi in fraai rijtje

Premium Voetbal

Quinten Timber wil afrekenen met wisselvalligheid

FC Utrecht slaagt er maar niet in om dit seizoen stabiel te worden. De prestatiecurve schiet alle kanten op. De thuiswedstrijd van zondagmiddag tegen Vitesse, dat één plekje hoger staat en één punt meer heeft, is belangrijk in de strijd om Europees voetbal. FC Utrecht hoopt tegen de directe concurre...