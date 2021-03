Angel Di Maria bij Paris Saint-Germain gewisseld vanwege ‘ernstige privé-omstandigheden’

In de 62e minuut werd Di Maria naar de kant gehaald, nadat directeur Leonardo naar het veld was gelopen en het nieuws in het oor van trainer Mauricio Pochettino had gefluisterd De oefenmeester haalde zijn speler daarop naar de kant en begeleidde hem naar de kleedkamer. Pas enkele minuten later keerde weer terug in de dug-out. Di Maria zou het stadion direct hebben verlaten.

Volgens het Franse RMC werd er tijdens de wedstrijd ingebroken in het huis van Di Maria en waren er op dat moment familieleden aanwezig. Naar verluidt was er zelfs sprake van ’extreem geweld’. Andere media meldden dat er geen gewonden zijn gevallen en dat iedereen veilig is.

Di Maria heeft een vrouw en twee dochters. Het is nog onbekend wie er zondagavond in het huis aanwezig waren.

In 2015, toen Di Maria, nog bij Manchester United voetbalde, hadden inbrekers het ook al eens op zijn huis voorzien.

Marquinhos

Bij de ouders van Marquinhos, woonachtig in de buurt van Parijs, werd zondag eveneens ingebroken. Dat incident zou minder erg zijn geweest. Marquinhos werd pas na afloop van het duel met Nantes op de hoogte gebracht.

PSG heeft een treurig verleden wat betreft inbraken. De afgelopen anderhalf jaar overkwam (ex)-spelers Sergio Rico, Thiago Silva en Eric Maxim Choupo Moting hetzelfde.

Nederlaag

Paris Saint-Germain zette zich zondag, vijf dagen na de uitschakeling van FC Barcelona in de Champions League, op sportief vlak voor schut, De thuiswedstrijd tegen degradatiekandidaat FC Nantes ging pijnlijk verloren (1-2). Met een overwinning had de ploeg van trainer Mauricio Pochettino in punten op gelijke hoogte gekomen met koploper Lille, dat eerder op zondag op 0-0 bleef steken bij AS Monaco.

PSG, nog zonder sterspeler Neymar en met Mitchel Bakker op de bank, kwam door een treffer van de Duitser Julian Draxler vlak voor de rust nog wel op voorsprong. Na de rust sloegen de bezoekers verrassend toe met treffers van Randal Kolo Muani en Moses Simon.

Op de ranglijst heeft PSG nu een achterstand van 3 punten op Lille. Ook Olympique Lyon, dat vrijdag bij Stade Reims ontsnapte aan een nederlaag (1-1), heeft 3 punten minder dan de koploper.