Moet Oranje-aanvoerder Virgil van Dijk alles riskeren voor het EK?

Voetbal

NEC zet FC Volendam op ruime achterstand in Keuken Kampioen Divisie

FC Volendam is er niet in geslaagd om dichter naar nummer 6 NEC toe te kruipen. De ploeg van Wim Jonk verloor in Nijmegen met 1-0 en blijft zevende, met nu negen punten achterstand op NEC.