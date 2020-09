’Bij dertien fitte spelers kan er gevoetbald worden’

Het aantal uitwijkmogelijkheden in het overvolle speelprogramma is gering en er is de voetbalbond veel aan gelegen om dit seizoen wél tot een goed einde te brengen. „We zullen niet snel zeggen dat de wedstrijd niet gespeeld hoeft te worden”, aldus Jan Bluyssen, manager wedstrijdzaken van de KNVB.

„Als er ergens ineens zes positieve gevallen zijn, dan is de kans groot dat de GGD het team in quarantaine zal plaatsen, omdat er sprake is van een plotselinge acute uitbraak. Daar is dan geen discussie over mogelijk. Maar is er sprake van een geleidelijke toename van positief geteste spelers, zoals bijvoorbeeld nu bij Paris Saint-Germain, en er is geen quarantaine van het hele team nodig, dan is die situatie anders. Als een club dan minstens dertien spelers inclusief een keeper overhoudt, kan er volgens de UEFA al gespeeld worden.”

Bluyssen: „Een club kan, als er zes of zeven spelers niet beschikbaar zijn vanwege een positieve test, bij het bestuur betaald voetbal een verzoek indienen om uitstel, maar de kans is klein, dat dat gehonoreerd zal worden. Waarbij we wel zeggen dat de ene club de andere niet is. Er is wel een verschil tussen een club als Ajax met het grote aantal contractspelers en een club uit de Keuken Kampioen Divisie met minder spelers. We zullen er met redelijkheid en billijkheid naar kijken.”