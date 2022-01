Premium Het beste van De Telegraaf

Gemengde gevoelens bij Nederlander na verlies tegen Daniil Medvedev Botic van de Zandschulp: ‘Dat is moeilijk om te accepteren’

Door Tijmen Lensink Kopieer naar clipboard

Botic van de Zandschulp baalt na een verloren punt. Ⓒ HH/ANP

Botic van de Zandschulp had hier en daar wat kansen, maar Daniil Medvedev was zaterdag in de derde ronde van de Australian Open scherper, koeler en uiteindelijk simpelweg beter. Na een uur en 55 minuten stond er 4-6, 4-6 en 2-6 op het scorebord. Toch overheerste er voornamelijk tevredenheid bij de 26-jarige Nederlander na zijn optreden in de Margaret Court Arena, maar ook wat frustratie.