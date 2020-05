’Met Messi had Barça vaker Champions League moeten winnen’

„Met het team van Barcelona dat we hadden en met Leo had Barcelona zeker een paar keer vaker de Champions League moeten winnen”, vindt Iniesta, die in 2018 de overstap maakte van de Catalaanse club naar het Japanse Vissel Kobe.

In 2006 veroverden Messi en Iniesta onder leiding van Frank Rijkaard de eerste Champions League. In 1992 had Ronald Koeman Barcelona al wel de Europa Cup 1 bezorgd. Ook in 2008, 2011 en 2015 pakte Barcelona de belangrijkste Europa Cup. In die periode vloog de veelvoudig kampioen van Spanje er ook vier keer uit in de halve eindstrijd. „Voetbal is zwaar. Je komt spelers tegen die ook veel talent hebben. Het is daarom ook belangrijk dat je geniet van je overwinningen”, weet Iniesta.

Andres Iniesta geeft Lionel Messi de aanvoerdersband. Ⓒ EPA

In tegenstelling tot Iniesta (zeges bij twee EK’s en een WK) slaagde Messi er nog nooit om een prijs te pakken met zijn vaderland Argentinië. „Argentinië heeft geweldige voetballers. En naar mijn mening hebben ze de beste speler van de wereld. Ze hebben de laatste jaren geen prijzen gepakt, maar in de finale (WK-finale 2014, 1-0 verlies, red.) tegen Duitsland kwam het op aan op details. Dat had zomaar anders kunnen aflopen.”

Ook de eeuwige discussie of Cristiano Ronaldo of Messi beter is, komt aan bod. Iniesta twijfelt natuurlijk niet. „Messi maakt het verschil op alle mogelijke manieren. Hij kan een hattrick aan doelpunten produceren en een hattrick aan assists. Als je van de tribunes kijkt ziet er goed uit, en op het veld is het nog beter.”