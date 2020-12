Sparta wint ook bij Willem II

Lennart Thy zette Sparta al in de 6e minuut op voorsprong. Zowel in de extra tijd van de eerste helft als kort na rust was Deroy Duarte trefzeker. In blessuretijd deed Kwasi Wriedt iets terug namens Willem II.

Het is pas de derde keer in tien jaar tijd dat Sparta minimaal drie keer tot scoren kwam in een uitwedstrijd in de Eredivisie. In 2016 won Sparta met 3-0 bij PEC Zwolle en een jaar later met 3-1 bij Go Ahead Eagles.

Willem II, dat zich vorig seizoen nog verzekerde van Europees voetbal, heeft na twaalf duels pas 8 punten. Sparta staat al op 15 punten.

Bekijk hier de uitslagen, stand en het programma in de Eredivisie