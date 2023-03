Harde uitspraken teambaas Nyck de Vries: ’Ik vertrouw ze niet meer’

Yuki Tsunoda en De Vries kwamen twee weken geleden tijdens de openingsrace niet verder dan een elfde en veertiende plaats. Tot onvrede van Tost, die al sinds 2000 meedraait in de Formule 1 en erom bekend staat zelden een blad voor de mond te nemen. „Ik verwachtte een veel betere auto”, bromde hij in Jeddah.

De AT04 ontbeert momenteel downforce, waardoor de bolide onstabiel is bij het remmen en de achterbanden sneller oververhit raken. Daardoor glibbert de auto in de bochten en heeft hij vervolgens te weinig tractie om snelheid te maken op de rechte stukken. „We ontberen alles wat je nodig hebt om een goede ronde te rijden”, aldus een nukkige – al is hij nooit heel opgetogen – Tost.

De baas van het team dat vorig jaar als voorlaatste eindigde wil desondanks niet al te negatief vooruit kijken. „Nyck en Yuki zijn momenteel niet tevreden over de auto, maar hebben gelukkig een beter gevoel bij de wagen dan in Bahrein.”

Nyck de Vries Ⓒ ANP/HH

Motorproblemen

Daarnaast is AlphaTauri van plan om race na race kleine upgrades door te voeren. „De vraag is alleen: gaan we de goede kant op? Als we de computersimulaties mogen geloven zitten we op het juiste spoor, maar zoals gezegd: ik geloof niet alles meer op dit moment.”

Toch ging het zaterdag helemaal mis voor De Vries. Vanwege een probleem met zijn motor moest aan het begin van de derde vrije training een nieuwe krachtbron worden gestoken, waardoor de Nederlander niet in actie kon komen.