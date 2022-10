Leeuwinnen zakken op wereldranglijst en vallen uit Pot 1 voor WK-loting

Op de ranglijst van augustus stond de Nederlandse ploeg nog op de zesde plek. Die positie is nu ingenomen door Spanje. Zweden steeg van de derde naar de tweede plek en wisselde daarmee van positie met Duitsland. Europees kampioen Engeland van bondscoach Sarina Wiegman staat vierde, gevolgd door Frankrijk op plek vijf.

De positie van Oranje op de wereldranglijst heeft invloed op de loting voor het WK van 2023. Doordat Oranje buiten de top 6 is gezakt, komt de ploeg van bondscoach Jonker terecht in pot 2. De eerste zes landen van de lijst en de gastlanden van het WK van 2023, Australië en Nieuw-Zeeland, komen automatisch terecht in pot 1. Nederland zal in de groepsfase een van die landen treffen.

De loting voor het mondiale eindtoernooi vindt op 22 oktober plaats. Oranje plaatste zich begin september voor het WK door te winnen van IJsland.