US open: Svitolina blijft zonder setverlies, Medvedev door

De 23-jarige Medvedev, de nummer 5 van de wereld, is de jongste halvefinalist op de US Open sinds Novak Djokovic in 2010. Tevens is hij de eerste Rus bij de laatste vier in New York in negen jaar.

Medvedev begon goed aan het duel door Wawrinka meteen te breaken, maar leverde bij 5-4 toch weer zijn service in. Hij leek last te hebben van een bovenbeenblessure, maar haalde toch de eerste twee sets binnen. Wawrinka dwong na een lange game op 5-3 een vierde set af, maar daarin begon de Zwitser dramatisch door zijn opslag op love in te leveren. In het restant kwam de onvermoeibare Medvedev niet meer in de problemen.

Svitolina zonder setverlies naar laatste vier

Elina Svitolina is voor het eerst in haar loopbaan doorgedrongen tot de halve finales van de US Open. De als vijfde geplaatste Oekraïense, die in New York nog zonder setverlies is, was met 6-4 6-4 te sterk voor de Britse Johanna Konta.

Svitolina leverde op 3-2 in de tweede set na een lange game haar opslag in, maar herstelde zich knap. Ze brak Konta opnieuw en na ruim anderhalf uur verzilverde ze haar derde wedstrijdpunt.