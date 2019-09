US open: Svitolina zonder setverlies naar laatste vier

Elina Svitolina Ⓒ AFP

NEW YORK - Tennisster Elina Svitolina is voor het eerst in haar loopbaan doorgedrongen tot de halve finales van de US Open. De als vijfde geplaatste Oekraïense, die in New York nog zonder setverlies is, was met 6-4 6-4 te sterk voor de Britse Johanna Konta.