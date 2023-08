Kenzo Goudmijn lijkt belofte eindelijk in te lossen bij AZ

WAALWIJK - De aanloop was lang. Kenzo Goudmijn maakte op 19 januari 2018 als invaller zijn eerste minuten bij AZ 1. Vijfenhalf jaar later, tegen RKC Waalwijk (1-3 winst), maakte hij zijn basisdebuut. De 21-jarige middenvelder is dichter bij speelminuten in Alkmaar dan ooit. „Het verschil met toen ik op huurbasis wegging bij AZ en nu is heel groot.”

Kenzo Goudmijn in actie tegen RKC Ⓒ ANP Pro Shots